Мастер-классы и игровые программы пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 10 по 16 ноября там пройдут бесплатные познавательные, развлекательные и спортивные мероприятия.

Парк усадьбы Кривякино приглашает юных посетителей на игровые программы на главной площади, творческие мастерские в павильоне около фонтана и познавательные беседы. Около лабиринта состоятся традиционные занятия по рубке шашкой.

Для жителей и гостей Воскресенска проводятся экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. Записаться на программы и экскурсии по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник, 11 ноября, для детей будет организована развлекательная программа, а «ИгроКлуб» приглашает поиграть в настольные игры. В среду, 12 ноября, для самых маленьких гостей парка состоится «Веселая зарядка». В четверг, 13 ноября, пройдут мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой.