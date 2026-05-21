Мастер-классы и игровые программы пройдут в парках Серпухова

С 18 по 24 мая в парках Серпухова запланировано 26 системных мероприятий. Гостей ждут скандинавская ходьба, игровые программы, творческие мастерские, танцевальные разминки, тренировки по петанку и с гирями.

23 мая в парках Серпухова пройдет общеобластное мероприятие «День подмосковных парков». В парке Принарский с 12:00 до 16:00: выставка-стенд «Культурный код города», фотовыставка «Серпухов в кадрах», встреча гостей «Парк, в котором оживает история», квест «Тайны моего округа», творческая мастерская «Парк ремесел», игра в городки и петанк.

В парке Питомник с 12:00 до 16:00: выставка-стенд «Культурный код города», фотовыставка «Серпухов в кадрах», встреча гостей «Парк, в котором оживает история», концертная программа «Нота. Лето. Парк», развлекательно-игровая площадка «Игры нашего парка», творческая мастерская «Парк ремесел».

В парке имени Олега Степанова с 14:00 до 18:00: тематический квиз «Общественный сад», выставка «История парка», раскраска «Павлин», встреча гостей «Парк, в котором оживает история», летний читальный зал «Литературная веранда», концерт «Нота. Лето. Парк», творческая мастерская «Парк ремесел», пленэр и выставка «ПленАРТ».