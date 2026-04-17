Мастер-классы и экскурсии пройдут в парках Воскресенска

С 20 по 26 апреля в парках Воскресенска пройдет серия активностей для детей и взрослых. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, игровые и познавательные занятия на разных площадках округа.

В парке усадьбы Кривякино для детей старше шести лет организуют беседы и творческие занятия в павильоне рядом с фонтанами. На главной площади запланированы игровые программы. Подростки и взрослые смогут попробовать себя в рубке шашкой у лабиринта. Это направление связано с историческими традициями и дает возможность освоить элементы старинного боевого искусства.

Для посетителей старше двенадцати лет откроется запись на экскурсию «Жемчужина Воскресенска». Участникам расскажут о восьмилучевой планировке усадьбы, судьбах ее владельцев и жителей, а также о необычных событиях, повлиявших на историю этого места. В программе упомянут союз благородной девушки с «композитором-конюхом» и спорная сделка, после которой усадьба перешла к купцам.

Отдельный блок составят интерактивные занятия с мастер-классами для широкой аудитории. Среди них программа «Древний мир», посвященная палеонтологии. Она включает экскурсию, показ фильма и практическую часть. Также запланированы занятия «Как появились буквы», «Тайна русского кокошника», «Барышня-матрешка», «На них все держится», «Былинные герои» и квест «Птичьи суперспособности». Для участия требуется предварительная запись.

«Мы постарались составить программу так, чтобы каждый гость нашел для себя интересное занятие — от спокойных познавательных встреч до активных форм досуга», — отметили в дирекции парка.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей, а в «ИгроКлубе» предложат настольные игры. В среду на роллердроме для малышей организуют «Веселую зарядку».

В четверг в павильоне состоится занятие «А знаете ли вы?». Оно объединяет мастер-класс и познавательную беседу. Дети создадут поделки из подручных материалов и узнают новые факты из разных областей знаний. В этот же день любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» выйдут на занятия по северной ходьбе.

Организаторы напоминают, что расписание может измениться из-за погодных условий. Актуальную информацию рекомендуют уточнять заранее.