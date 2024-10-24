Всероссийский медицинский форум прошел в Истре

Врачи со всей России приехали в городской округ на форум «Врач + медицинская сестра = успех!». Для участников провели экскурсию по больнице и два мастер-класса.

Такое мероприятие проходит в округе впервые и учит работать в коллективе и помогать друг другу. А также в очередной раз доказывает теорию, что доктор — голова, а медсестра — руки. Для врачей и сестер провели два мастер-класса. Доктора из Истры показали пример взаимодействия при установке центрального венозного катетера — качество контролировали с помощью аппарата УЗИ.

«Это не самая сложная манипуляция в структуре анестезиологии и реанимации. Однако взаимодействие врача и медсестры или медбрата в условиях реанимации очень важно, потому что здесь все происходит экстренно и требует высоких коммуникативных навыков», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Истринской клинической больницы Валерий Соколов.