Мастер-классы для школьников провели в Губернском колледже в Подмосковье

День профориентации провели в Губернском колледже в Подмосковье. Его посетили школьники из Серпухова, Коломны, Дмитрова, Королева и Рузы. Им рассказали о кинологии, воспитании детей, изобразительном искусствен и других направлениях обучения.

Занятие со школьниками провели студенты разных направлений обучения. Так, студентка-кинолог показала мастерство дрессировки на своем питомце.

Участники встречи также посетили экскурсию в планетарий, узнали о мастерстве росписи пряников, нетрадиционных техниках изобразительного искусства и смогли создать свой авторский арт-проект.

Также в колледже прошли мастер-классы по макетированию из ткани, росписи елочных игрушек, плетению волос, сварке и оказанию первой помощи.

Школьники смогли получить знания о разных профессиях и попробовать себя в новой роли.