Мастер-классы для школьников по генетике животных начались в Подольске

В Подольске ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Эрнста начали серию бесплатных летних мастер-классов «Первый шаг в науку», направленных на развитие познавательного интереса школьников к генетике животных. Первое занятие прошло на базе филиала ВНИИР и было посвящено «Тайнам подводного мира».

Учащиеся Центра Образования №33 узнали о разнообразии видов и пород рыб, обитающих в природе и прудах института. Практическая часть включала викторину, а завершилась экскурсионной прогулкой с наблюдением за нерестом карпа.

Для четвероклассников Дубровицкой средней школы имени Монетова прошел мастер-класс «Коровы бывают разные: черные, пестрые, красные». Кандидат сельскохозяйственных наук Лариса Игнатьева рассказала о локальных российских породах крупного рогатого скота — важнейших национальных генетических ресурсах. Школьники наблюдали за животными и участвовали в интерактивной игре, определяя отечественные породы коров, содержащиеся в коллекции института.

Проект реализуется в рамках соглашения с Минобрнауки и направлен на развитие сети биоресурсных коллекций сельскохозяйственных животных, предоставляя школьникам уникальную возможность познакомиться с наукой и природой в летние каникулы.