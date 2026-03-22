Мастер-классы для школьников открыли в техникумах и колледжах Дубны

Они стартовали в преддверии Единого дня открытых дверей, который пройдет 18 апреля во всех учреждениях среднего профессионального образования Подмосковья. Выпускникам девятых классов помогут определиться с будущей профессией.

Заведующая структурным подразделением Дмитровского техникума Екатерина Юрова пояснила, что в этом году Московская область присоединилась к пилотному проекту, который дает девятиклассникам приоритетное право поступления на специальности, утвержденные перечнем Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Для этого нужно сдать два ОГЭ и получить аттестат.

В лабораториях будущие автомеханики, среди которых есть и девушки, осваивают практические навыки. Школьники также могут пройти тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» — это помогает определить склонность к той или иной профессии.

В филиале колледжа «Политех „Дубна“» ученики знакомятся с современными специальностями: аддитивные технологии, эксплуатация многоквартирных домов и другие направления, востребованные на рынке труда. Ребята пробуют себя в разных сферах, посещают экскурсии на предприятия, в техникумы и колледжи. Серия мастер-классов продлится до дня открытых дверей.