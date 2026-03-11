Мастер-классы для молодых специалистов прошли в Беларуси

9 и 10 марта в Республике Беларусь состоялась серия мастер-классов. Их провели Московская ассоциация кулинаров, Минский государственный механико-технологический колледж и Колледж кулинарии города Минска. Участие приняли студенты Дмитровского техникума вместе с преподавателем Романом Беловым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие дало возможность молодым специалистам обменяться знаниями и опытом. Наставниками были ведущие эксперты кулинарной сферы, такие как президент Московской ассоциации кулинаров Тамара Николаевна Шарова, а также шеф-повара и представители МАК — Джеймс Редуту, Виктор Ключков и Анастасия Сидорова. Кроме того, среди наставников был выпускник Дмитровского техникума Камиль Богиров.

В техникуме подчеркнули, что встречи стали значительным шагом в обсуждении актуальных тенденций в профессиональной области и обмене передовым опытом.