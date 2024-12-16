Мастер-классы для горожан пройдут в парке Солнечногорска с 20 по 22 декабря

Специалисты городского парка в Солнечногорске подготовили для жителей афишу мероприятий. С 20 по 22 декабря дети смогут поучаствовать в игровой программе и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку.

В резиденции Деда Мороза для детей проведут игровые программы 20 декабря в 15:00 и 22 декабря в 14:30. Здесь же 21 декабря и 22 декабря в 14:00 пройдут творческие мастер-классы, а также 21 декабря в 14:30 состоится спортивно-игровая программа «Веселые старты».

«Мы рады предложить жителям Солнечногорска разнообразные зимние активности. У нас каждый найдет занятие по душе. К тому же в парке работает каток, на который также можно прийти всей семьей», ­— отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья». Культурную программу проводят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».