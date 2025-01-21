Мастер-классы для детей проведут в парке Солнечногорска 25 и 26 января

Специалисты городского парка в Солнечногорске подготовили для жителей афишу мероприятий. С 24 по 26 января дети смогут поучаствовать в игровых программах и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку.

На набережной озера Сенеж около резиденции Деда Мороза 24 января в 13:00 и 26 января в 13:30 проведут игровые программы для детей. Здесь же 25 января в 13:00 состоятся «Веселые старты». В самой резиденции главного зимнего волшебника 25 января в 13:00 и 26 января в 14:00 пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Кроме того, взрослые взрослые смогут присоединиться к традиционному парковому забегу, который стартует от стадиона «Металлург» 25 января в 9:00.

«Мы стремимся сделать наш парк местом, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. В зимнее время не обязательно находиться дома, можно провести время с семьей на свежем воздухе и зарядиться положительными эмоциями», — отметила заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья». Культурную программу проводят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».