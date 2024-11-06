Мастер-классы для детей пройдут в парке Солнечногорска с 8 по 10 ноября

Городской парк Солнечногорска подготовил афишу мероприятий для жителей города. С 8 по 10 ноября дети смогут сыграть в настольные игры, поучаствовать в анимационной программе, викторинах и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку.

Мастер-классы, анимация и викторины рассчитаны на детей в возрасте от трех лет. В забеге могут принять участие жители, достигшие 16-летнего возраста. Вход на все мероприятия свободный.

«Приглашаем всех на еженедельные мероприятия, которые так полюбились жителям города. Для детей подготовлена анимационная программа и познавательные викторины. Также вместе с родителями можно поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. А для любителей активного досуга состоится забег у стадиона „Металлург“», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.