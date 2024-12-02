Мастер-классы для детей пройдут в парке Солнечногорска 7 и 8 декабря

Городской парк Солнечногорска подготовил афишу мероприятий для жителей города. С 6 по 8 декабря дети смогут поучаствовать в анимационной программе и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку.

Дети смогут посетить анимационные программы 6 декабря в 15:00 и 8 декабря в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству состоятся у павильона на набережной городского парка 7 декабря в 11:00 и 8 декабря в 14:00.

Для любителей активного досуга пройдет спортивно-игровая программа для всей семьи «Веселые старты» 7 декабря в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Кроме того, все желающие могут присоединиться к пробежке ParkRon 8 декабря в 09:00 у стадиона «Металлург».

«В Солнечногорске начался зимний сезон. Мы продолжаем радовать жителей и гостей муниципалитета разнообразными мероприятиями в парке. Также состоялось открытие нового и просторного катка с бесплатным прокатом», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.