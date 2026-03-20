Мастер-классы для детей пройдут в парках Воскресенска

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет пройдут познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне у фонтана и игровые программы на главной площади. Взрослых и подростков ждут занятия по рубке шашкой у лабиринта — возможность прикоснуться к истории и освоить старинное боевое искусство.

Для взрослых и детей старше 12 лет по предварительной записи организуют экскурсию «Жемчужина Воскресенска». Гости узнают, как дворянское имение получило такое название, где находится уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы. Также пройдут интерактивные программы с мастер-классами: «Древний мир» (палеонтология), «Как появились буквы», «Тайна русского кокошника», «Барышня-матрешка», «На них все держится», квест «Птичьи суперспособности» и другие. В субботу на главной сцене состоится театрализованное представление «Мульти-Вита-Шоу» от театра ростовых кукол «Софит» в рамках мероприятия «Театр под открытым небом».

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут игровая программа для детей и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей состоится «Веселая зарядка». В четверг в павильоне проведут мастер-класс и познавательную беседу «А знаете ли вы?». Для участников «Активного долголетия» организуют занятия северной ходьбой.

Запись на программы и экскурсии по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты можно приобрести онлайн. Мероприятия могут быть перенесены из-за погодных условий. Следите за афишами.