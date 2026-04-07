Мастер-классы для детей пройдут в краеведческом музее Одинцова

В среду, 8 апреля, пройдет мастер-класс «Путешествие в космос». Участники сделают своими руками поделку в форме иллюминатора, в котором видно космическое пространство, а также узнают много интересной информации о предстоящем празднике и покорении космоса.

9 апреля в музее проведут развлекательно-образовательную программу для детей и взрослых «Весенние праздники в русской деревне». В зале «Русская изба» гостей ждет рассказ о том, как в старину крестьяне отмечали Благовещенье, Вербное воскресенье, Красную горку, Радоницу.

В течение всей недели детей, педагогов и родителей ждут на обзорные экскурсии по музею. Этот формат лучше всего подходит для первого знакомства с историей родного края. Записаться на программы в музее и задать все вопросы можно по телефону: 8 (495) 593-54-21.