Мастер-классы для будущих воспитателей прошли в Богородском округе

Студенты Ногинского филиала Государственного университета просвещения приняли участие в практических занятиях по дошкольному образованию. Своим опытом с ними поделились инструкторы по физической культуре из детских садов Электростали и Павловского Посада.

В программу мастер-классов вошли современные образовательные практики для работы с дошколятами. Будущие педагоги освоили «игры с парашютом», направленные на развитие командного духа и ловкости у малышей. В рамках нейрогимнастики студенты узнали, как с помощью специальных кинезиологических мячей активизировать работу обоих полушарий мозга у детей.

Самым захватывающим этапом стало знакомство с тренажером «Сибирский борд» — нестабильной платформой для развития вестибулярного аппарата и координации у дошкольников. Студенты попробовали удержать равновесие на тренажере, прочувствовав сложность упражнений, которые предстоит осваивать их будущим воспитанникам.

В завершение занятий ребята поблагодарили инструкторов за мастерство и готовность делиться профессиональным опытом.