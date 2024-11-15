Мастер-классы для будущих спасателей провели в техникуме в Дмитрове

Практические занятия для студентов, обучающихся по специальностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях» регулярно проводят в учебном заведении. Эти уроки особенно важны для будущих пожарных и спасателей.

Так, профессиональный спасатель Владимир Куринной провел для студентов занятие по эвакуации с высоты. Молодым людям показали, как использовать специальное ручное устройство, чтобы помочь себе и пострадавшим при чрезвычайной ситуации на высоте.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» техникум получил пожарную машину, башню и лабиринт, которые используются в процессе обучения. Для студентов также устраивают учебно-тренировочные сборы, экскурсии в пожарные части и мастер-классы, на которых ребята учатся отрабатывать полученные знания на практике.

«Только в этом случае они смогут стать настоящими профессионалами в своей области», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Иван Курданин.

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