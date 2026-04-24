Мастер-классы, беседы и экскурсии пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 27 апреля по 3 мая там проведут различные бесплатные мероприятия.

Парк усадьбы Кривякино приглашает детей в возрасте от шести лет на познавательные беседы, игровые программы на главной площади и творческие мастерские в павильоне около фонтанов. Для взрослых и подростков около лабиринта пройдут занятия по рубке шашкой. Прикоснуться к истории и освоить старинное боевое искусство смогут все желающие.

В парке также организованы интерактивные программы. Например, участников программы «Древний мир» по палеонтологии ждут экскурсия, кинопоказ и мастер-класс. Также можно предварительно записаться по телефону +7 (985) 698-68-81 на программы «Прядение — непростое умение», «Машина времени: эпоха неолита», «На них все держится», «Барышня-матрешка», «Как появились буквы» и квест «Птичьи суперспособности».

На экскурсии «Жемчужина Воскресенска» взрослые и дети от 12 лет узнают, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев и обитателей усадьбыКривякино, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

В парке «Москворецкий» во вторник, 28 апреля, пройдет игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду, 29 апреля на роллердроме для малышей проведут «Веселую зарядку».

В четверг, 30 апреля, в павильоне состоятся мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» в в этот день смогут посетить занятие по северной ходьбе.