Мастер-классы «Арт-диалог» пройдут в 27 округах Подмосковья осенью

С 18 сентября по 25 ноября в Подмосковье пройдет серия мастер-классов акции «Арт-диалог», направленной на поддержку любительского творчества. Открытые занятия организуют в 27 округах, сообщили в Минкульте региона.
Встречи состоятся на базе ведущих любительских коллективов культурно-досуговых учреждений Подмосковья, имеющих звания образцовый или народный.
На участие уже подали более 700 заявок от творческих коллективов. Планируется, что 56 событий посетят свыше 1,5 тысячи человек. На мастер-классах будет возможность обменяться опытом, получить профессиональные консультации и новые знания по творческим направлениям.
Организаторами активностей выступают Министерство культуры и туризма Московской области и органы управления сферы в муниципалитетах.
