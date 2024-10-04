Мастер-класс в рамках проекта «Народное творчество» прошел в Лосино-Петровском

Мастер-класс по изготовлению игольницы прошел в Лосино-Петровском в рамках проекта «Народное творчество» партии «Единая Россия». Его организовали для того, чтобы ознакомить жителей с основами ремесел.

Мастер-класс провели на открытом воздухе. Жители серебряного возраста получили возможность познать тонкости швейного мастерства — изготовить игольницу. Это важный предмет позволяет хранить булавки и не терять их.

«Мы считаем, что важно поддерживать народное творчество и вовлекать в него жителей. Это помогает сохранять культурные традиции и объединить людей», — прокомментировала лидер местного партийного проекта «Народное Творчество» Елена Нестерова.

Такие мероприятия проводят для того, чтобы укрепить социальные связи между жителями серебряного возраста, а также поддержать традиции народного ремесла.

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