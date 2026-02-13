Мастер-класс в колледже «Подмосковье» к Международному дню книгодарения

В преддверии Международного дня книгодарения, который отмечается ежегодно 14 февраля, в колледже «Подмосковье» состоялось творческое мероприятие. Заведующая библиотекой Ирина Лойко 12 февраля провела мастер-класс по дизайну обложки книги для студентов специальности «Графический дизайн».

Студенты создавали уникальные обложки на гипсовых шкатулках-книгах, используя акриловую краску, трафареты и декоративные элементы из гипса и полимерной глины. Это позволило каждому участнику продемонстрировать свои творческие способности и художественное видение.

Основной целью мероприятия стало развитие творческого потенциала начинающих дизайнеров, а также формирование уважительного отношения к книгам и интереса к необычным подходам в искусстве. Студенты приобрели ценный опыт в подборе цветовых палитр, сочетании форм и работе с различными материалами.

По инициативе советника директора по воспитанию Надежды Григорьевой в колледже была организована акция «Книговорот». Участники акции могут приносить уже прочитанные книги и размещать их на специальном стеллаже, чтобы они нашли новых читателей. Девиз акции — «Прочитал — отдай другому!» — призывает делиться книгами и поддерживать культуру чтения.