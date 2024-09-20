Мастер-класс школьных выпускных танцев показали в Воскресенске

Во Дворце культуры «Юбилейный» состоялся обучающий мастер-класс «Танцуем вальс выпускников» для учащихся девятых классов школы «Вектор». Мероприятие прошло в рамках программы «Пушкинская карта» и стало важной частью подготовки школьников к последнему звонку и выпускному вечеру.

Мастер-класс провела Валерия Плотникова, действующая спортсменка Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Валерия — победительница российских соревнований, призер международных и муниципальных турниров по спортивно-бальным танцам, а также руководитель студии спортивно-бальных танцев «Максимум» при Дворце культуры «Юбилейный».

Под руководством опытного наставника они разобрали основные элементы вальса, такие как квадрат, лодочка и, самое главное, парный шаг. Эти навыки помогут выпускникам уверенно чувствовать себя на паркете во время важного события в их жизни.

Мастер-класс стал не только обучающим, но и вдохновляющим событием для школьников, которые с нетерпением ждут своего выпускного бала.

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