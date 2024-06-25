Мастер-класс «Рисуем дорожный знак» провели для воспитанников детского сада в Химках

Творческий мастер-класс провели для воспитанников дошкольного отделения Аэрокосмического лицея в Химках. Дети нарисовали пищевыми фломастерами на имбирных пряниках дорожные знаки, а также ответили на вопросы викторины по правилам дорожного движения.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, организовали мастер-класс оператор подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп» совместно с Госавтоинспекцией Подмосковья и региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения».

«В работе с детьми важно говорить на понятном для них языке — просто и увлекательно. Это один из лучших приемов усвоения новой информации, поэтому в своих проектах мы берем курс на оригинальные образовательные форматы», — рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья рассказали детям о правилах перехода дороги и значениях сигналов светофора, а также о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.

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