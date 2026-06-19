Мастер-класс по жостовской росписи провели для пенсионеров Богородского округа

Очередная группа долголетов из Богородского округа вернулась из творческой поездки на Жостовскую фабрику декоративной росписи. Экскурсия была организована в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» и стала настоящим открытием для многих участников.

Знаменитая жостовская роспись на металле — один из самых узнаваемых народных промыслов России. Гости фабрики не только увидели процесс создания легендарных подносов, но и погрузиться в него с головой. Сначала — экскурсия по цехам, где мастера поделились секретами производства: от штамповки металлической основы до многослойного лакового покрытия. Затем — демонстрация техники росписи, где яркие краски и тонкая кисть превращают заготовку в настоящее произведение искусства.

Главным моментом поездки стал мастер-класс. Под чутким руководством художников фабрики каждый участник попробовал себя в роли мастера жостовского промысла. В руках долголетов появились небольшие сувенирные подносы, которые они расписывали самостоятельно. Выбор мотивов, цветовая гамма, аккуратность мазков.

Каждая работа получилась уникальной. Участники отметили, что такие занятия не только развивают творческие способности, но и дарят ощущение причастности к многовековой традиции народного ремесла.

Теперь расписанные своими руками подносы займут почетное место в домах долголетов.