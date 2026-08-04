Мастер-класс по живописи прошел в Подольске

У живописного Косовского пруда близ деревни Яковлево состоялся мастер-класс по изобразительному искусству под названием «Пленэр на берегу озера». Территория с ее уникальной атмосферой стала идеальным местом для творчества.

Природные декорации вдохновили как юных, так и взрослых участников, которые погрузились в мир классической акварели. Рабочий процесс на свежем воздухе принес массу положительных эмоций и дал возможность проявить свои художественные таланты. Художники написали яркие пейзажи.

Организаторы мастер-класса приглашают всех ценителей изобразительного искусства продолжить творческий сезон: следующий пленэр у Косовского пруда запланирован на 8 августа. Всем желающим рекомендуется взять с собой складные стулья и дощечки для крепления бумаги.

Ранее пленэр провели художницы из микрорайона Климовск возле реки Петрицы.