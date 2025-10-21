Мастер-класс по живописи пройдет в Балашихе 30 октября

В Библио-холле Центральной библиотеки имени Тютчева в Балашихе 30 октября состоится творческая встреча — мастер-класс по живописи от Дарьи Аникеевой, внучки известного балашихинского художника Михаила Аникеева. Мастер-класс станет ярким завершением выставки, посвященной столетнему юбилею Михаила Аникеева, на которой были представлены более 30 картин трех поколений семьи мастеров.

Дарья Аникеева продемонстрирует технику написания балашихинского пейзажа с использованием кроющих материалов. Гости смогут наблюдать за процессом создания картины в реальном времени и задавать интересующие вопросы, что сделает встречу максимально интерактивной и познавательной.

Участники встречи смогут познакомиться с основами композиции и цвето-тоновых отношений, а также узнать секреты живописи из уст потомка знаменитого художника.

Особое внимание будет уделено просмотру работ участников мастер-класса. Для получения персональных рекомендаций участникам рекомендуется принести две-три своих работы. Для участия в демонстрационном уроке необходима предварительная регистрация.

Начало мероприятия запланировано на 15:00 по адресу: городской округ Балашиха, площадь Славы, 1.

Мастер-класс рассчитан на аудиторию от 12 лет и старше. Подробную информацию о регистрации и программе можно узнать на официальном сайте библиотеки.