Сегодня 12:06 Мастер-класс по живописи на песке прошел для школьников в Лосино-Петровском Фото: Дома культуры «Созвездие»
Участник проекта «Культурные каникулы» в Лосино-Петровском научились рисовать на песке. Для них прошла «Арт-терапия» в Доме культуры «Созвездие».
Арт-терапия прошла 8 октября. Участники создали картины с помощью песка. Этот вид искусства позволяет не только выразить себя, но и расслабиться, восстановить душевное равновесие и насладиться общением с единомышленниками. Такой вид занятий подходит детям и взрослым вне зависимости от пола.
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