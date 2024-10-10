Мастер-класс по живописи на песке прошел для школьников в Лосино-Петровском

Участник проекта «Культурные каникулы» в Лосино-Петровском научились рисовать на песке. Для них прошла «Арт-терапия» в Доме культуры «Созвездие».

Арт-терапия прошла 8 октября. Участники создали картины с помощью песка. Этот вид искусства позволяет не только выразить себя, но и расслабиться, восстановить душевное равновесие и насладиться общением с единомышленниками. Такой вид занятий подходит детям и взрослым вне зависимости от пола.

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