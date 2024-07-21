Мастер-класс по живописи для жен военнослужащих прошел в Мытищах

Фото: Пресс - служба Мытищи

Мастер-класс по живописи прошел в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах. Его организовали для жен военнослужащих.

Участницам предложили нарисовать натюрморт. Им объяснили принципы и технику работы в этом жанре.

«Мы не только учимся чему-то новому, но еще и общаемся, делимся своими мыслями друг с другом. Рисование дает нам возможность отвлечься», — сказала жена военнослужащего.

Событие организовали, чтобы поддержать развитие творческих способностей и укрепить дружеские связи между участницами.

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