Мастер-класс по живописи для «Активного долголетия» прошел в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха известный художник Вадим Баурин организовал мастер-класс по живописи для участниц программы «Активное долголетие». Творческое занятие прошло в рамках национального проекта «Демография» и региональной программы «Старшее поколение».

Участницы чились создавать натюрморты, осваивали основы жанровой живописи и изучали техники смешивания цветов и работы кистью под руководством опытного мастера. Занятия не только помогли пожилым людям раскрыть творческий потенциал, но и способствовали улучшению настроения, памяти, концентрации, а также расширению круга общения.

Программа «Активное долголетие» в Балашихе предлагает пожилым людям участие в творческих и спортивных мероприятиях, экскурсиях и культурных программах, направленных на поддержку активного и здорового образа жизни. Присоединиться могут все желающие.

Для записи и получения информации: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.