Мастер-класс по выпечке провели для студентов в Павловском Посаде
85-летие российского среднего профессионального образования отмечается в стране 19 сентября. В преддверии этой даты преподаватель Павлово-Посадского техникума Крупинского ОСП Елена Печкина провела занятие «Секреты дрожжевого теста».
В увлекательном мастер-классе приняли участие студенты, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело». Будущие кулинары продемонстрировали свои навыки и знания и под чутким руководством педагога-наставника познакомились с секретами приготовления изделий из дрожжевого сдобного теста.
Ребята по всем правилам подготовили опару, замешали тесто и сформировали разнообразные изделия — аппетитные булочки, вкуснейшие сосиски в тексте и оригинальные пирожки. Студенты с большим интересом занимались готовкой, проявляя усердие. Это стало для них отличной возможностью закрепить полученные теоретические знания на практике и повысить уровень профессиональной подготовки.
Мастер-класс прошел в теплой дружеской атмосфере.