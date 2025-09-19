Мастер-класс по выпечке провели для студентов в Павловском Посаде

В увлекательном мастер-классе приняли участие студенты, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело». Будущие кулинары продемонстрировали свои навыки и знания и под чутким руководством педагога-наставника познакомились с секретами приготовления изделий из дрожжевого сдобного теста.

Ребята по всем правилам подготовили опару, замешали тесто и сформировали разнообразные изделия — аппетитные булочки, вкуснейшие сосиски в тексте и оригинальные пирожки. Студенты с большим интересом занимались готовкой, проявляя усердие. Это стало для них отличной возможностью закрепить полученные теоретические знания на практике и повысить уровень профессиональной подготовки.

Мастер-класс прошел в теплой дружеской атмосфере.