Мастер-класс по выпечке пасхальных куличей прошел в колледже в Раменском

Студенты Раменского колледжа приняли участие в мастер-классе под названием «Украшение пасхального кулича». На полезном и интересном занятии присутствовали группы специальности «Поварское и кондитерское дело», а также «Повар, кондитер».

Студентам нужно было замесить «правильное» тесто, испечь куличи, а затем, проявив все свои творческие способности, украсить праздничную выпечку.

Все изделия имели аппетитный и праздничный вид. Жюри высоко оценило работы: каждый кондитер получил грамоту в различных номинациях, таких как: «Оригинальность творческого замысла», «Выразительность и яркость изделия», «Сложность исполнения», «Качество и эстетичность исполнения», «Отражение современных тенденций», «Разнообразие использованных материалов».

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