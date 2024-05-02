Мастер-класс по выпечке куличей пройдет в Рузе 2 мая | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 15:59 Мастер-класс по выпечке куличей пройдет в Рузе 2 мая Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Интерактивные мероприятия в преддверии Пасхи пройдут в рузском Доме вкусных историй 2 мая. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Детей и взрослых приглашают на мастер-класс по изготовлению куличей. Участники сами испекут и украсят главный символ Пасхи. Форму и начинку можно будет выбрать по своему вкусу. Получившийся кулич гости заберут с собой.

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На занятии расскажут интересные факты о происхождении пасхальной выпечки.

Адрес: город Руза, переулок Интернациональный, дом 5. Время: 17:00.

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