Мастер-класс по выпечке куличей пройдет в Рузе 2 мая | 360°

02 мая 2024, 15:59
Мастер-класс по выпечке куличей пройдет в Рузе 2 мая
Интерактивные мероприятия в преддверии Пасхи пройдут в рузском Доме вкусных историй 2 мая. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Детей и взрослых приглашают на мастер-класс по изготовлению куличей. Участники сами испекут и украсят главный символ Пасхи. Форму и начинку можно будет выбрать по своему вкусу. Получившийся кулич гости заберут с собой.
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На занятии расскажут интересные факты о происхождении пасхальной выпечки.
Адрес: город Руза, переулок Интернациональный, дом 5. Время: 17:00.
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Пасха
Руза
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