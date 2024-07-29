Мастер-класс по воркауту прошел в День города на набережной в Дубне

Администрация городского округа Дубна
Фото: Администрация городского округа Дубна

В субботу городской округ Дубна отметил 68-й день рождения. Помимо культурной программы, организаторы подготовили и спортивную. Например, на Менделеевской набережной каждый желающий мог принять участие в мастер-классе по воркауту.

Воркаут — популярное спортивное направление, которое стремительно развивается в России. Для тренировок ничего не нужно, кроме турников, которые есть практически в каждом дворе.

Мастер-класс провел воркаут-центр Street Space. Спортсмены на протяжении двух часов обучали детей технике выполнения упражнений на брусьях, рукоходах и прочих спортивных снарядах. Они также показали трюки: стойки, подтягивания и вращения.

Выступление и небольшой урок воодушевили детей и взрослых. Многие записывались на тренировки.

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