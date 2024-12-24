Мастер-класс по волейболу провели для участников Школьной лиги в Балашихе

Титулованные спортсменки Екатерина Гамова и Леся Махно провели тренировку для лучших игроков среди девочек, отобранных по итогам соревнований Балашихинской школьной лиги. Мероприятие прошло в спортивном комплексе на стадионе «Орион».

Спортсменки провели тренировку, дали советы юным волейболисткам и поддержали их перед товарищеским матчем, а после игры состоялась автограф-сессия.

«Сегодня мы впервые присутствуем на таком мастер-классе, где и болельщики, и медиа. Это очень круто, что развивается детский спорт и школьный спорт, ведь наша жизнь и ее дальнейшее движение начинается со школы», — прокомментировала Махно.

Вместе с тем прошел мастер-класс для медиакоманд Школьной лиги, который провела корреспондент Матч ТВ Мария Коробова. Она рассказала о работе спортивных СМИ и ответила на вопросы начинающих журналистов.

Завершением дня стала «Битва физруков» между учителями физкультуры дивизионов «Север» и «Юг» Балашихинской школьной лиги. В тяжелой борьбе победу одержала команда «Север» со счетом 3:1.