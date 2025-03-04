Мастер-класс по вальсу провели для участниц проекта «Богородская леди» в Ногинске

Девушки вышли на паркет с молодыми лейтенантами — военнослужащими Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России. А занятие провел наставник проекта и хореограф Олег Бутылкин. Всего таких уроков будет три. И за это время пары должны выполнить программу-максимум: выучить все движения и начать чувствовать партнера.

«Я всегда говорю: партнер — это рама, а партнерша — это картина. И чем дороже рама, тем лучше картина. А еще нужно танцевать с душой, тогда все будет получаться. По первому занятию могу сказать, что все прекрасно получается», — рассказал Олег Бутылкин.

Напомним, в начале февраля в Богородском округе стартовал второй поток социального проекта «Богородская леди». В течение полутора месяцев десять участниц в возрасте от 13 до 16 лет пройдут обучение у профессионалов. В финале, который состоится в Московском областном театре драмы и комедии, определят ту девушку, которая будет с гордостью носить титул юной «Богородской леди»