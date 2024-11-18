Мастер-класс по вальсу провели для молодогвардейцев в Воскресенске

Молодогвардейцы в Воскресенске необычно отметили 19-летие организации — они научились танцевать вальс. Сразу после мастер-класса их поздравила муниципальный депутат Анна Морозова.

Молодогвардейцы отметили 19-летие организации в центре «Олимпиец». Участники познакомились с новыми элементами в вальсе и изучили их.

«После мастер-класса всех ждало традиционное праздничное чаепитие. На большом столе красовался торт с 19 свечами, символизирующими годы существования „Молодой Гвардии Единой России“», — поделилась руководитель Воскресенского отделения «Молодой гвардии» Анастасия Парахина.

Ребят поздравила депутат Совета в Воскресенске Анна Морозова. Она отметила важную роль молодогвардейцев в общественной жизни округа и пожелала успехов.

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