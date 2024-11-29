Мастер-класс по валянию шерсти провели для пенсионеров в Куровском
Участники клуба «Активное долголетие» в городе Куровское освоили новую технику рукоделия — фелтинг. Это метод валяния шерсти для изготовления различных предметов одежды, обуви, аксессуаров, элементов декора, игрушек, сумок, панно и картин.
Светлана Давыдова — знаменитая рукодельница Орехово-Зуевского округа. Она создает лоскутные одеяла и авторские куклы, которые занимают призовые места на конкурсах. На этот раз она посетила мастер-класс по фелтингу.
«Это новое направление, и нам это все нравится. Всю эту красоту, что мы создаем, мы нашим внукам покажем и заставим на Новый год с нами сделать», — сказала Светлана Давыдова.
Фелтинг — техника рукоделия, в процессе которой из шерсти создаются рисунки на ткани, объемные игрушки, предметы одежды или аксессуары.
«Руки попадают под удар иглы, и поэтому их надо защищать. Надо, чтобы моторика была развита. Мы соблюдаем меры безопасности, закрываем руки, надеваем наперстки», — сказала руководитель арт-студии наталья Клейменова.
Начинающие мастерицы изготовили брошь-вишенку, снегирей и снеговика.
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