Мастер-класс по валянию шерсти провели для пенсионеров в Куровском

Участники клуба «Активное долголетие» в городе Куровское освоили новую технику рукоделия — фелтинг. Это метод валяния шерсти для изготовления различных предметов одежды, обуви, аксессуаров, элементов декора, игрушек, сумок, панно и картин.

Светлана Давыдова — знаменитая рукодельница Орехово-Зуевского округа. Она создает лоскутные одеяла и авторские куклы, которые занимают призовые места на конкурсах. На этот раз она посетила мастер-класс по фелтингу.

«Это новое направление, и нам это все нравится. Всю эту красоту, что мы создаем, мы нашим внукам покажем и заставим на Новый год с нами сделать», — сказала Светлана Давыдова.