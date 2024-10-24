Мастер-класс по управлению дронами провели в Химках

Тренеры спортшколы Анатолий Корнилов и Ольга Шестакова рассказали ребятам секреты того, как овладеть техникой.

«Открытые тренировки очень важны. Они позволяют популяризировать этот вид спорта. Здесь детки могут попробовать себя в роли оператора дронов и понять, интересно ли им и дальше развиваться в данном направлении», — поделилась тренер дома юных техников «Интеграл» Ольга Шестакова.

Юные химчане освоили навыки управления беспилотными летательными аппаратами с помощью симуляторов, а после этого запустили свои первые дроны. Открытый урок организовали при поддержке активистов проекта «Крепкая семья».

«Навыки управления дронами сегодня открывают перед молодежью новые перспективы. Это не только интересное хобби, но и возможность для профессионального роста в таких областях, как инженерия и авиация», — подчеркнул муниципальный депутат Александр Васильев.

Мастер-класс по управлению дронами стал частью развлекательной программы ко Дню отца.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».