Мастер-класс по управлению дронами прошел в школе № 8 в Химках

Вводное занятие по пилотированию летательными аппаратами организовали для учеников школы имени Матвеева в Химках. Его провели представители местной федерации «Дрон».

Мастер-класс провели воспитанники Дома юного техника «Интеграл». Им рассказали о разных профессиях, которые связаны с беспилотными летательными аппаратам, а также помогли провести первые пробные полеты.

«Мы стремимся дать детям возможность познакомиться с современными технологиями не в теории, а на практике. Сегодня дроны — это не просто увлечение, а путь в серьезные и востребованные профессии. Подобные занятия помогают школьникам увидеть свои перспективы и почувствовать уверенность в технических направлениях. Особенно важно, что ребята могут попробовать себя в роли пилотов уже сейчас», — сказала директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

Подобное занятие скоро организуют и для взрослых. В школе 29 ноября проведут «Научный квест выходного дня». На нем все желающие смогут попробовать себя в том числе и в пилотировании.