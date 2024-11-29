Мастер-класс по управлению БПЛА провели для школьников в Лосино-Петровском

Активисты «Движения первых» в Лосино-Петровском приняли участие в практико-ориентированном мероприятии «От винта!» в лекториуме Государственного гуманитарно-технологического университета. Доцент Института дополнительного образования Евгений Сарыков рассказал про развитие беспилотных авиационных систем.

Мероприятие провели в рамках Всероссийского проекта «В гостях у ученого». Оно направлено на популяризацию науки и технологий среди школьников.

Ребята узнали про развитие беспилотных летательных аппаратов, а также произвели пробные полеты на тренажерах-симуляторах. В конце между командами провели импровизированное соревнование. Школьники закрепили навыки пилотирования и получили ценный опыт.

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