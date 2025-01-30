Мастер-класс по уходу за новорожденными прошел в Балашихе

В Балашихинском роддоме состоялся мастер-класс по уходу за новорожденными, организованный партийцами в рамках инициативы «Сестринское дело». Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова приняла активное участие в мероприятии, которое прошло с целью повышения медицинской грамотности среди молодых матерей.

Мастер-класс провел врач-неонатолог Денис Аксенов, который поделился своим обширным опытом и практическими знаниями с участниками.

Участницы мероприятия получили не только теоретические знания, но и возможность отработать практические навыки под руководством опытного специалиста. Инициатива партии «Единая Россия» «Сестринское дело» продолжает свою работу, направленную на создание благоприятных условий для молодых семей и улучшение уровня медицинской грамотности населения.

Такие мероприятия подчеркивают важность поддержки и образования для молодых родителей, способствуя формированию уверенности в своих силах и знаний о том, как заботиться о новорожденных. Это, в свою очередь, способствует созданию здоровой и гармоничной среды для развития детей.