Мастер-класс по уходу за малышом прошел в школе будущих родителей в Дедовске

В Школе будущих родителей в Дедовске прошли занятия для пап. Заместитель главного врача по детству Анна Соколова пояснила особенности организма новорожденного и провела мастер-класс по уходу за малышом и подробно ответила на все вопросы пап.

Также на занятии врач акушер-гинеколог Мария Исаева рассказала про изменения в организме беременной женщины, на что нужно обратить внимание и чем помочь, а Доула Анна Стародворцева подробно разобрала периоды родов, роль мужчины и доулы в партнерских родах, а также дала алгоритм действий при начале родовой деятельности.

Еще молодым папам рассказали о правилах, на которые нужно обратить внимание при обустройстве детской комнаты и напомнили что входит в список вещей для грудничка. Кроме теоретических занятий, провели и несколько практик.

Подобные занятия проходят в Истре и Дедовске регулярно.