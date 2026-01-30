Мастер-класс по уходу за кожей провели для участников «Активного долголетия»

В рамках реализации программы «Активное долголетие» в Центральной модельной библиотеке Лыткарина прошел тематический мастер-класс. Мероприятие было посвящено особенностям ухода за кожей в условиях низких температур и воздействия зимней среды.

Специалисты, проводившие занятие, опровергли популярное заблуждение о том, что зимой кожа «отдыхает» и не требует интенсивного ухода. Напротив, резкие перепады температур и сухой воздух в помещениях делают эпидермис особенно уязвимым.

Программа мастер-класса включала подробный разбор трехступенчатой системы зимнего ухода: бережное очищение, интенсивное питание и обновление.

«Для участниц „Активного долголетия“ такие встречи — это не только источник ценных знаний, но и площадка для общения. Подобные уроки красоты способствуют повышению качества жизни и поддержанию позитивного эмоционального фона у женщин старшего поколения. Тематические встречи по уходу за собой проходят в библиотеке на регулярной основе — каждый вторник в 12:00», — отметили организаторы.