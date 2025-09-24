Мастер-класс по туризму провели для студентов в Балашихе

Депутат Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин совместно с представителями «Молодой гвардии» организовали мастер-класс по туризму для студентов Ногинского колледжа. Мероприятие прошло на территории обновленного сквера на улице Крупешина и собрало около 100 участников.

Во время встречи молодежь подробно познакомили с основами туризма, рассказали о необходимом снаряжении и оборудовании. Особое внимание уделили практическим навыкам: студенты научились правильно собирать палатки и обустраивать внутреннее пространство для комфортного отдыха на природе.

«Мы проводим такой мастер-класс для молодежи не первый раз и видим большой интерес ребят к этой теме. С каждым годом стараемся знакомить их с новым туристическим инвентарем», — сказал руководитель отделения «Молодой гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Он также отметил, что подобные встречи важны не только для передачи знаний о туризме, но и для возможности общения с представителями общественных организаций и депутатами. Это ценный опыт для подрастающего поколения