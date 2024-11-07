Мастер-класс по туризму провели для учеников школы № 3 в Балашихе

Координатор партийного проекта «Старший брат» Александр Евсюткин совместно со сторонниками и Молодежным парламентом при Совете депутатов организовали увлекательный мастер-класс по туризму для учеников школы № 3. В ходе мероприятия ребятам показали авторский фильм об экспедиции за Полярный круг к самой северной точке европейской части России, которую партийцы провели в июне 2022 года.

Александр Евсюткин отметил, что на базе школы действует школьный туристский клуб, члены которого активно изучают историю и географию городского округа, Подмосковья и всей страны. «Сегодняшнее занятие дало старт новому циклу мастер-классов по туризму и краеведению для ребят-участников туристских клубов по всему Городскому округу Балашиха», — подчеркнул он.

После просмотра фильма подростки смогли подробно изучить элементы снаряжения, необходимые каждому путешественнику. Участники мастер-класса научились собирать и устанавливать палатку, а также протестировали различные коврики для комфортного отдыха в путешествиях.

Напомним, что мастер-классы по туризму регулярно проводятся в Балашихе в рамках партпроекта «Старший брат», который направлен на привлечение подростков к активной досуговой деятельности и формирование дружного коллектива через проведение регулярных занятий.

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