Мастер-класс по теннису от чемпионки Уимблдона прошел в Химках

Анна Пушкарева стала первой российской теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон за последнее десятилетие. В честь победы она провела мастер-класс для начинающих теннисистов.

«Было приятно видеть, с каким интересом ребята относятся к спорту. Уверена, эта встреча вдохновит многих и, возможно, станет первым шагом к их собственным победам. Очень впечатляет, как искренне Анна делится своей любовью к теннису с теми, кто только начинает свой путь», — отметила Инна Федотова.

К празднованию присоединился лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов. Совместно с руководством академии, тренерским составом и спортсменами они обсудили планы по дальнейшему развитию тенниса в округе и созданию новых перспектив для талантливой молодежи.

Академия имени Александра Островского считается одной из ведущих частных теннисных школ Московского региона и является площадкой для проведения турниров «Российского теннисного тура». Здесь доступны индивидуальные и групповые тренировки, а также аренда корта для самостоятельных занятий.