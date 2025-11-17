Мастер-класс по танцам провели для участников «Активного долголетия» в Лобне

«Долголеты» научились базовым движениям популярных латиноамериканских танцев, узнали интересные факты о кубинской культуре и даже выучили несколько фраз на испанском языке. Занятия способствовали не только физической активности, но и помогли выработать пластичность и грациозность, снять стресс и зарядиться положительными эмоциями.

В завершении занятия представительница проекта «Активное долголетие» Валентина Кузьмина вручила Роберто Руизу сувенир, изготовленный в кружке «Джутовая филигрань».

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье с октября 2019 года. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно. Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.