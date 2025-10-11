Мастер-класс по тактической медицине провели для студентов в Дубне

Участники спецоперации из Дубны провели мастер-класс по тактической медицине для студентов подразделения № 3 «Дмитровского техникума». Занятие организовали члены местной Ассоциации ветеранов СВО и «Молодой Гвардии Единой России».

В мастер-классе приняли участие студенты второго и третьего курсов, которые обучаются по специальности «Пожарная безопасность».

«Тактическая медицина нужна не только в военное время, но и в повседневной жизни. Те приемы и методы, которые нам показали ветераны СВО, могут пригодиться и помочь спасти чью-то жизнь», — сказал студент СП № 3 ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Кирилл Копалов.

Студенты научились оказывать помощь в экстремальных условия, узнали о неоценимом значении тактической медицины на линии боевого соприкосновения.

Около 50 человек укладывали своих коллег-добровольцев в носилки-волокуши, изучали методы дистанционного обезвреживания мин и приемы самопомощи, рассматривали боевое снаряжение и экипировку — трофейные гранатометы производства стран НАТО, отечественную бронезащиту и каски.