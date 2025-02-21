Мастер-класс по тактической медицине прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенском центре социального обслуживания отрабатывали навыки оказания первой помощи. Мастер-класс по тактической медицине организовало отделение Российского Красного Креста при поддержке Фонда президентских грантов.

В мастер-классе приняли участие активисты проекта «Знания ценою в жизнь».

Иногда для спасения жизни счет идет на минуты и даже секунды, поэтому обладать навыком оказания первой помощи нужно каждому человеку. Очевидец может предпринять важные действия в критический момент. В таким обстоятельствах необходимо сохранить пострадавшему жизнь до приезда скорой помощи и минимизировать негативные последствия несчастного случая.

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