Мастер-класс по тактической медицине прошел в Воскресенске

В мастер-классе приняли участие активисты проекта «Знания ценою в жизнь».

Иногда для спасения жизни счет идет на минуты и даже секунды, поэтому обладать навыком оказания первой помощи нужно каждому человеку. Очевидец может предпринять важные действия в критический момент. В таким обстоятельствах необходимо сохранить пострадавшему жизнь до приезда скорой помощи и минимизировать негативные последствия несчастного случая.