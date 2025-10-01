Мастер-класс по тактической медицине прошел в Дмитрове

В Центре детского творчества «Радуга» амбассадоры Дмитровского техникума провели для школьников мастер-класс по тактической медицине и оказанию первой помощи. Участники учились оценивать состояние пострадавших, выполнять сердечно-легочную реанимацию и останавливать кровотечения.

Мероприятие прошло в рамках развития «Движения первых». Под руководством будущих медиков активисты выполняли практические задания. На специальных тренажерах школьники отрабатывали технику сердечно-легочной реанимации, осваивали правильное наложение жгутов для остановки кровотечений и учились методам иммобилизации при переломах и вывихах.

Кроме того, ребятам рассказали о том, как определять состояние пострадавшего по его дыханию, пульсу и грамотно вызывать оперативные службы.

«Самое ценное — это опыт, который получили школьники. Эти навыки — та базовая ответственность за себя и ближнего, которая должна стать неотъемлемой частью жизни каждого современного человека», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.