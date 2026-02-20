Мастер-класс по тактической медицине прошел для студентов в Лобне

Занятие для учащихся отделения колледжа «Подмосковье» организовали активисты «Молодой Гвардии» совместно с ветераном специальной военной операции Алексеем Фофановым. Мероприятие прошло 19 февраля в формате командных эстафет.

Студенты отработали на практике ключевые навыки: наложение кровоостанавливающих жгутов и турникетов, оказание первой помощи в экстренных ситуациях, а также эвакуацию и транспортировку условно пострадавших на носилках. Соревновательный формат добавил процессу азарта и позволил ребятам научиться работать в группе.

Организаторы отметили, что такие практические занятия помогают готовить молодых специалистов к реальным жизненным вызовам, делая обучение полезным и увлекательным.

Ранее колледж «Подмосковье» и «Молодая Гвардия» заключили договор о партнерстве, который станет основой для дальнейшего развития молодежи и укрепления связей между образованием и общественными движениями в Лобне.